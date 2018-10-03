سفارة المملكة في الأردن تشارك بتوزيع 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي 

سعيد العجل(صدى):

شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن اليوم، في توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة إلى المحتاجين في المحافظات الأردنية ، والتي بلغت 20 ألف ذبيحة كانت قد وصلت للأردن ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي التي تم ذبحها في المملكة خلال موسم حج لهذا العام.

وزار نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق أحد مراكز التوزيع في العاصمة الأردنية عمان، برفقة ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، ووفد من وزارة الداخلية الأردنية، واطلعو على آلية توزيع الاضاحي في 12 محافظة أردنية.

وعبر العتيق عن شكر وتقدير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، للجهود التي بذلتها الأجهزة الأردنية في توزيع الأضاحي، مشيداً بالإجراءات المتبعة في عملية الاستلام والتسليم التي تشرف عليها لجان متخصصة وكوادر مؤهلة لهذه الغاية .

من جهتهما أوضح ممثلي البنك الإسلامي للتنمية ايهاب العمودي وعصام النونو، أن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي قد اتم بحمد الله ذبح 908 آلاف من الاغنام في مجازر المشروع في منى، ليتم توزيعها لاحقا على عدد من الدول الاسلامية لتستفيد من هذه اللحوم ومن ضمنها الأردن.

ويهدف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية نيابة عنهم وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة والعقيقة والوصية نيابة عن من يرغب من عموم المسلمين ، وتوزيع اللحوم على فقراء الحرم ونقل الفائض الى المستحقين في اكثر من 25 دولة .