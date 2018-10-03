” البيئة ” تطلق المرحلة الثانية من حملات التشجير لزراعة 2.3 مليون شجرة 

محمد السعران(صدى):

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملات التشجير في مناطق المملكة كافة، وذلك لزراعة 2.3 مليون شجرة خلال الموسم الزراعي الحالي في الفترة من 1 أكتوبر 2018م وحتى 15 أبريل 2019م، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والجمعيات والروابط البيئية.

وأوضح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن الوزارة تستهدف في المرحلة الثانية من مبادرة التشجير زراعة 1.310 مليون شجرة في 8 مناطق خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر 2018م، تشمل زراعة 50 ألف شجرة في المدينة المنورة، و350 ألف شجرة في منطقة تبوك، و100 ألف شجرة في الرياض، و200 ألف شجرة في القصيم، و150 ألف شجرة في الحدود الشمالية، و140 ألف شجرة في بيشة، و170 ألف شجرة في جازان، و150 ألف شجرة في الأحساء.

وأفاد فقيها، أن الوزارة طرحت من خلال المبادرة زراعة 990 ألف شجرة في الفترة من 1 مارس وحتى 15 أبريل 2019م، سيتم زراعتها بواقع 620 ألف شجرة في منطقة الرياض تشمل (90 ألف شجرة في محافظة الخرج، و80 ألف شجرة في محافظة شقراء، و200 ألف شجرة في محافظة عفيف، و250 ألف شجرة في محافظة السليل)، إضافة إلى 250 ألف شجرة في منطقة القصيم و120 ألف شجرة في وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد الدكتور فقيها أنه تم تسييج 21390 متر في محافظة بيشة، إضافة إلى إنشاء خزان أرضي اكتمل بنسبة 60 % لتوفير المياه، كما تم إنجاز 45 % من شبكات الري في منطقة الأحساء، وتسييج 9800 متر في منطقة جازان، والانتهاء من بناء خزان أرضي للمياه بنسبة 100 %، إضافة إلى تسييج 4500 متر في المدينة المنورة.

يذكر أن وزارة “البيئة” وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية لزراعة نحو 12 مليون شجرة في المناطق المختلفة، في إطار مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات، وتنظيم الاستثمار، ومكافحة التصحر، وذلك تنفيذاً لمبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.