مورينو ردا على انتقادات جمهوره: حرية الرأى مكفولة للجميع

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من مسلسل النتائج السلبية لمانشستر يونايتد للمباراة الرابعة على التوالي، والتي لم يحقق خلالها الفريق أي انتصارو كان آخرها التعادل السلبي أمام الفريق الإسباني ” أولد ترافورد ” إلا أن المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو لم يرد على الإنتقادات الموجهه إليه بسبب سوء آداء الفريق منذ بداية الموسم .

وأشار المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء ردا ً على الإتهامات الموجهه إليه إلىه ” نحن في بلد حر وحرية الرأي مكفولة للجميع ” دون أن يتحدث عن مجريات اللقاء ولا حتى عن تحليل أداء منافسه الإسباني .

وأضاف: أداء الفريق تحسن على الرغم من وجود جوانب كثيرة تحتاج للتطوير .

يذكر أن اليونايتد وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين خلف المتصدر يوفنتوس، بينما يأتي فالنسيا ثالثاً بنقطة، أما يانغ بويز فيتذيل القاع بدون نقاط .