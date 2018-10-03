رئيس النصر يوجه رسالة إلى الجماهير

ماجد محمد(صدى):

بعث سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، رسالة إلى جماهير الفريق لطرح اقتراحات لاختيار مكان لإقامة ملعب العالمي الجديد؛ وذلك عقب إعلان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن إنشاء 4 ملاعب للاندية الكبار بالدوري.

وقال رئيس النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على مبادرة ‎اربعة ملاعب للاندية السعودية وبإذن الله سيتم البدء في تصميم ملعب نادي ‎النصر من خلال أبنائنا أو الشركات السعودية، والذي سيكون تصميم يليق باسم ومكانة العالمي. ”

وأضاف ” آل سويلم ” مصرّحًا: ” ‏ملعب العالمي يستحق أن يكون في أفضل مكان في عاصمتنا الحبيبة ماهي اقتراحاتكم لأفضل مكان يقام فيه ؟ “