رئيس النصر يوجه رسالة إلى الجماهير
بعث سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، رسالة إلى جماهير الفريق لطرح اقتراحات لاختيار مكان لإقامة ملعب العالمي الجديد؛ وذلك عقب إعلان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن إنشاء 4 ملاعب للاندية الكبار بالدوري.
وقال رئيس النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على مبادرة اربعة ملاعب للاندية السعودية وبإذن الله سيتم البدء في تصميم ملعب نادي النصر من خلال أبنائنا أو الشركات السعودية، والذي سيكون تصميم يليق باسم ومكانة العالمي. ”
وأضاف ” آل سويلم ” مصرّحًا: ” ملعب العالمي يستحق أن يكون في أفضل مكان في عاصمتنا الحبيبة ماهي اقتراحاتكم لأفضل مكان يقام فيه ؟ “
شخبوط[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 39 دقيقة
كفو يالشامخ قول وفعل
عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 37 دقيقة
اقترح ان يكون مقر وملعب نادى النصر بـــ ( ام رقيبة ) حتى يستطيع الرئيس القيام بمهامه على اكمل وجه بالتوفيق للجميع .
شخبوط[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 36 دقيقة
كفو يالشامخ قول وفعل وطناخة
kkkk[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 34 دقيقة
في الحله
بدر الشمراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا الرئيس الكفوو الشامخ. ياخذ رأي جمهوره. احنا واثقين فيك واي شيء تبيه حنا حاضرين يالشامخ.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4436 ] نشر منذ 28 دقيقة
رغم انني نصرلوي صميم
إلا انني معجب جدا جدا
بالوحش آل الشيخ
بصراحة مالوش حل ابدا ابدا
بصراحة هو حديث الساعة