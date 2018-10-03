بعد غياب 9 سنوات.. عودة دريد لحام للسينما من جديد

أماني الغامدي(صدى):

يعود النجم دريد لحام للسينما بعد غياب استمر أكثر من 9 سنوات من خلال فيلم ” دمشق ـ حلب ” مع المخرج باسل الخطيب؛ حيث كانت آخر تجاربه في السينما عام 2009 من خلال فيلم ” سيلينا ” مع المطربة ميريام فارس وبعدها توقف عن التمثيل وعن المشاركة في السينما.

وفي السياق نفسه، يمثل هذا الفيلم عودة للنجم العربي الكبير الذي قدم مسيرة سينمائية كبيرة تخطت الـ 33 فيلما منها ” عقد الولو ” و” لقاء في تدمر ” و” الشريدان ” و” غرام في اسطنبول ” و” المليونيرة ” و” انا عنتر ” و” الثعلب ” و” الحدود ” و” كفرون ” و” الآباء الصغار “.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيعرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في افتتاحه والفيلم يشارك في بطولته صباح الجزائري وسلمى المصري وكندة حنا.