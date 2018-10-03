مدرب ريال مدريد عقب الخسارة: لاعبو الفريق محبطون
أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني جولين لوبيتيجي، عقب الخسارة أمام سيسكا موسكو الروسي بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة السابعة بدوري الأبطال، بأن لاعبيه ” محبطين ” لأن كل الأمور كانت ضدهم.
وأوضح ” لوبتيجي ” قائلًا: ” الأهداف والانتصارات ستأتي، ليس لدي شك في هذا، علينا معالجة الأخطاء والإصرار على الجوانب الإيجابية، يجب علينا النهوض من الغد ” ؛ فيما يرى مدرب الفريق الملكي أن الفريق حاول ” بشتى الطرق الممكنة ” أمام منافس تراجع كثيرًا لمناطقه في النصف الثاني وأجبرهم على التحلي بمزيد من الصبر.
وتابع: ” لم يحالفنا الحظ للتسجيل، في كرة القدم، يصادفك سوء حظ أحيانًا ” ؛ مصرّحًا بأن اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش: ” لم يكن لائقًا للمشاركة منذ البداية “، ولم يكن في حسبانهم الدفع به في اللقاء ” إلا أن ظروف اللقاء أجبرتنا على إشراكه لمساعدة الفريق. ”
وأشار مدرب ريال مدريد إلى أن ” الحظ السيء ” مسؤولية الخسارة اليوم، إذ أكد أن الفريق: ” صنع فرصًا كثيرة من أجل التسجيل، كنا غير محظوظين في هذا الجانب، إذا لم تسجل، فمن الصعب أن تفوز، يجب وضع نقطة الحظ العثر في الحسبان. “
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