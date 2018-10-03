مدرب ريال مدريد عقب الخسارة: لاعبو الفريق محبطون

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني جولين لوبيتيجي، عقب الخسارة أمام سيسكا موسكو الروسي بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة السابعة بدوري الأبطال، بأن لاعبيه ” محبطين ” لأن كل الأمور كانت ضدهم.

وأوضح ” لوبتيجي ” قائلًا: ” الأهداف والانتصارات ستأتي، ليس لدي شك في هذا، علينا معالجة الأخطاء والإصرار على الجوانب الإيجابية، يجب علينا النهوض من الغد ” ؛ فيما يرى مدرب الفريق الملكي أن الفريق حاول ” بشتى الطرق الممكنة ” أمام منافس تراجع كثيرًا لمناطقه في النصف الثاني وأجبرهم على التحلي بمزيد من الصبر.

وتابع: ” لم يحالفنا الحظ للتسجيل، في كرة القدم، يصادفك سوء حظ أحيانًا ” ؛ مصرّحًا بأن اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش: ” لم يكن لائقًا للمشاركة منذ البداية “، ولم يكن في حسبانهم الدفع به في اللقاء ” إلا أن ظروف اللقاء أجبرتنا على إشراكه لمساعدة الفريق. ”

وأشار مدرب ريال مدريد إلى أن ” الحظ السيء ” مسؤولية الخسارة اليوم، إذ أكد أن الفريق: ” صنع فرصًا كثيرة من أجل التسجيل، كنا غير محظوظين في هذا الجانب، إذا لم تسجل، فمن الصعب أن تفوز، يجب وضع نقطة الحظ العثر في الحسبان. “