بالفيديو.. اشتعال النيران بطائرة لحظة إقلاعها من المطار

نيويورك(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة اشتعال النيران بطائرة ركاب أمريكية مساء الاثنين الماضي؛ وذلك خلال إقلاعها من مطار ” جون إف كينيدي ” الدولي بنيويورك، وعلى متنها 250 راكبًا وثمانية من طاقم الطائرة.

ويظهر مقطع الفيديو اشتعال النيران بعجلات الطائرة، حيث تمكن الطيار من إيقاف الطائرة، ودوت صافرات الإنذار وأسرعت سيارات الإطفاء نحو الطائرة، قبل أن تمتد النيران إلى خزانات الوقود.

وتلقت الطائرة أثناء إقلاعها إنذارًا بسبب زيادة السرعة؛ وهو الأمر الذي اضطر الطيار إلى استخدام الفرامل بقوة؛ وهو ما تَسَبّب في تطاير الشرر واشتعال النار في العجلات.