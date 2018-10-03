بالصور.. تدشين ” أودي Q3 2019 ” الجديدة كليا في باريس

باريس(صدى):

أزاحت أودي الستار عن Q3 الجيل الثاني الجديد كلياً مؤخراً، لتتخلى الشركة عن التصميم القديم لصالح شكل أكثر جراءة من كل جانب للكروس أوفر المنافِسة لبي إم دبليو X1، واليوم قامت بتدشينها في معرض باريس للسيارات 2018.

لغة تصميم جديدة

أودي Q3 الجديدة تشارك بعض ملامح تصميمها مع Q8، خاصة في الحدائد الرأسية لشبكة التهوية المماثلة أيضا لـ A4 و A6 Allroad، بينما تأتي جميع موديلات أودي الأخرى بحدائد أفقية للشبك الأمامي.

كما حصلت Q3 الجديدة على ممتص صدمات رياضي ومصابيح خلفية كبيرة ومصابيح أمامية مشابهة نوعا ما لـ A3 سبورتباك في الشكل العام، وإن كانت مدببة أكثر.

وقد ازداد طول أودي Q3 بـ 9.65 سنتيمتر مقارنة بالموديل الماضي، ما يعني توفر مساحة أوسع للركاب الخلفيين، بينما استمرت مساحة صندوق الأمتعة عند 674 لتر، مع إمكانية زيادته إلى 1,526 لتر عبر طي المقاعد، وللمقارنة، تحتوي بي إم دبليو X1 موديل 2018 على مساحة تخزينية رئيسية بـ 505 لتر، و1,550 لتر عند طي المقاعد.

تقنيات متطورة

وتأتي Q3 موديل 2019 بمقصورة أودي الافتراضية التي تشمل شاشة رئيسية بطول 12.3 إنش للعدادات، وشاشة عرض للمعلومات الترفيهية بطول 8.8 إنش، مع إمكانية اختيار واحدة بطول 10 إنش.

وتشمل المزايا تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل قياسي، ومنفذي USB في الأمام وآخرين في الخلف وواي فاي، وخاصية متطورة جديدة تسمح للسيارات بالتواصل فيما بينها لنقل معلومات الطقس والطرق.

بالنسبة لأنظمة السلامة فتشمل نظام كبح الطوارئ المبكر والتحذير من مغادرة حارة الطريق والتحكم المتيكف في السير ونظام للمساعدة في الزحام وآخر للبقاء في حارة الطريق.

المحركات

أودي تقدم عدد من محركات البترول والديزل بـ Q3 2019 القادمة، أهمهم ربما محرك TFSI سعة 2.0 لتر بقوة 193 حصان متصل بجير أوتوماتيكي بسبع سرعات ونظام Quattro للدفع الرباعي.

من المتوقع طرح أودي Q3 موديل 2019 في الأسواق الأوروبية في نوفمبر القادم، مع وصول السيارة إلى السعودية والخليج في مطلع العام المقبل.