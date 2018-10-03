أهمها السمنة.. مشاكل صحية تسببها المشروبات الغازية لطفلك

أماني الغامدي(صدى):

كشف العديد من خبراء التغذية عن مخاطر تناول المشروبات الغازية ، مٌشيرين أنها تعتبر من أخطر العادات السيئة التى يتبعها الكثيرون وخصوصا الأطفال والمراهقون فمع تناول الوجبات يحرصون على تناول المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة، ولكن قد يسبب ذلك مشاكل صحية عديدة ابرزها السمنة.

ومن هذه الأضرار الصحية على صحة الأطفال :

1- تحتوى المشروبات الغازية على نسبة عالية من الصودا والسعرات الحرارية التى تسبب السمنة المفرطة عند الاطفال.

2- الإفراط فى تناول المشروبات الغازية يعرض للأطفال لسد الشهية وفقدان العناصر الغذائية فى الجسم مثل فيتامينA والكالسيوم والمغنسيوم والعناصر الغذائية الأخرى.

3- أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون المشروبات الغازية هم الأكثر عرضا لمشاكل العظام المختلفة.

4- أثبتت بعض الدراسات أن هناك صلة بين تسوس الأسنان والصودا الموجودة فى المشروبات الغازية، لذلك بتناول هذه المشروبات يسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

5- تناول الصودا يوميا يسبب اضطرابات سكر الدم وبالتالى قد يعرض الأطفال للإصابة بمرض السكر فى سن صغير.

6- تحتوى المشروبات الغازية على مادة الاسبارتام وهى مادة محلية تسبب مشاكل فى الدماغ والغدد الصماء.

7- تناول المشروبات الغازية يوميا، يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى والمعدة والاثنى عشر .