بالفيديو.. داعية يهاجم المنتقبات: النقاب ليس فرضا
أثار فيديو منتشر للداعية المصرى الدكتور مبروك عطية ، جدل واسع بين رواد صفحات التواصل الإجتماعي ، بعدما قال أنه يحزن حينما يرى النقاب على وجه المعيدات والطالبات بالجامعة .
وقال الداعية في برنامج ” تخاريف ” المذاع على فضائية ” إم بي سي ” مع الإعلامية وفاء الكيلاني ” أنا عميد كليه وأدير 200 دكتور و50 معيدة ومدرس مساعد وأقولها صراحة أنني أحزن حينما أراهن قائلا : درسوا في الأزهر وتوظفوا في مؤسسته و ” ياكلوا ” من الأزهر والأزهر لم يعلمهم النقاب لافتاً إلى أن جميع بدن المرأة الحرة عورة عدا وجهها وكفيها نصاً عند الفقهاء .
وأضاف الأزهر لايأمر بالنقاب ونترك الفتيات ترتديه من باب الديمقراطية وتضطر معيدة للجلوس بجانب الدكتور أثناء الإمتحانات للتأكد من هوية الطالبات وكأنها فائقة الجمال لدرجة أن المدرس سينسي سورة البقرة وآل عمران من شدة جمالها !
وتابع .. أقول لكل من تقتنع بفرضية النقاب اتركي الأزهر لأنه لا يأمر بالتشدد ولا يدرسه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55201 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كلن يفتي بدلوه
sada[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
زمن الرويبضات !
سالم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 دقائق
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ” أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ” .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .