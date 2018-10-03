بالفيديو.. داعية يهاجم المنتقبات: النقاب ليس فرضا

القاهرة(صدى):

أثار فيديو منتشر للداعية المصرى الدكتور مبروك عطية ، جدل واسع بين رواد صفحات التواصل الإجتماعي ، بعدما قال أنه يحزن حينما يرى النقاب على وجه المعيدات والطالبات بالجامعة .

وقال الداعية في برنامج ” تخاريف ” المذاع على فضائية ” إم بي سي ” مع الإعلامية وفاء الكيلاني ” أنا عميد كليه وأدير 200 دكتور و50 معيدة ومدرس مساعد وأقولها صراحة أنني أحزن حينما أراهن قائلا : درسوا في الأزهر وتوظفوا في مؤسسته و ” ياكلوا ” من الأزهر والأزهر لم يعلمهم النقاب لافتاً إلى أن جميع بدن المرأة الحرة عورة عدا وجهها وكفيها نصاً عند الفقهاء .

وأضاف الأزهر لايأمر بالنقاب ونترك الفتيات ترتديه من باب الديمقراطية وتضطر معيدة للجلوس بجانب الدكتور أثناء الإمتحانات للتأكد من هوية الطالبات وكأنها فائقة الجمال لدرجة أن المدرس سينسي سورة البقرة وآل عمران من شدة جمالها !

وتابع .. أقول لكل من تقتنع بفرضية النقاب اتركي الأزهر لأنه لا يأمر بالتشدد ولا يدرسه .