5 أصناف من الخضراوات والفاكهة لخفض الكوليسترول وضغط الدم

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أنه من أكثر المشكلات الشائعة، وبشكل خاص مع التقدم في العمر، هي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وكذلك ضغط الدم المرتفع، وما يزيد من خطورة تلك المشكلات الصحية، ما يتبعها من مضاعفات خطيرة، كالجلطات الدماغية والقلبية.

وتؤكد دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن مواجهة تلك المشكلات الصحية، من خلال تناول بعض الخضراوات والفواكه الطازجة، والتي يمكنها أن تخفض الكوليسترول السيئ بالجسم، وكذلك ضغط الدم المرتفع .

ومن هذه الأطعمة :

البصل

من مركبات الكبريت، التي تساعد على خفض الكولسترول في الدم، وكذلك ضغط الدم المرتفع.

الطماطم

هذا النوع من الخضراوات غنية بمادة الليكوبين، وهي مضادة للأكسدة، كما أنها تحتوي على فيتامين C، والألياف التي تساعد على خفض ضغط الدم.

البطاطا

تمدك بالطاقة، وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة.

الرمان

تحتوي فاكهة الرمان على مواد مضادة للأكسدة، تساعد في الحد من ارتفاع الكولسترول في الدم.

البرتقال

هذه الفاكهة غنية بالعديد من الفيتامينات والأملاح، مثل فيتامين C والبوتاسيوم وحامض الفوليك، وتساعد هذه المجموعة في إمدادك بالطاقة، كذلك خفض مستويات هرمون التوتر، إلى جانب أنها تحتوي أيضا على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، التي تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.