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  3. شمس لمن يهددها بالخطف: أنا هنا ما بخاف

شمس لمن يهددها بالخطف: أنا هنا ما بخاف

شمس لمن يهددها بالخطف: أنا هنا ما بخاف

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 35043 ] نشر منذ 39 دقيقة

شموسه حبيبةقلبي
تختلق مشاكل من راسها
وتجي ترميها على العالم
لحد بيخطفك ولاأحد جاب سيرتك
خليكي مع إيمن وتبطحي على بطنك في حديقة منزلك
وأمورك في السليم
عجوز وش يبون فيكي علشان يخطفونك🤔

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