شمس لمن يهددها بالخطف: أنا هنا ما بخاف

الأربعاء 3
أكتوبر
شموسه حبيبةقلبي
تختلق مشاكل من راسها
وتجي ترميها على العالم
لحد بيخطفك ولاأحد جاب سيرتك
خليكي مع إيمن وتبطحي على بطنك في حديقة منزلك
وأمورك في السليم
عجوز وش يبون فيكي علشان يخطفونك🤔
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35043 ] نشر منذ 39 دقيقة
شموسه حبيبةقلبي
تختلق مشاكل من راسها
وتجي ترميها على العالم
لحد بيخطفك ولاأحد جاب سيرتك
خليكي مع إيمن وتبطحي على بطنك في حديقة منزلك
وأمورك في السليم
عجوز وش يبون فيكي علشان يخطفونك🤔