بالفيديو.. شاب يقطع رأس صديق طفولته لتحرشه بوالدته

نيودلهي(صدى):

في حادثة مروعة أقدم رجل هندي على قطع رأس صديق طفولته؛ وذلك بعدما حاول مغازلة والدته.

وبالتطرق للتفاصيل، ذهب المتهم إلى مركز الشرطة وهو يحمل رأس صديقه، مُدعيًا أن قطع رأس صديقه بعدما حاول التحرش بوالدته.

ووفقًا لتقارير محلية، فإن الرجلين جمعت بينهما صداقة منذ الطفولة لكن علاقتهما أصبحت متوتر بسبب تصرفات المجني عليه تجاه والدة صديقه، ليقرر المتهم الانتقام من صديقه على أفعاله.

ودعى المتهم صديقه إلى المنزل بعدما أخبره أنه سامحه على أفعاله،حيث أقنع المجني عليه بالذهاب معه إلى إحدى القرى وعندما وصل إلى منطقة معزولة تشاجرا مرّة أخرى وانتهى بقطع رأس صديقه.