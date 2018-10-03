بالفيديو .. حكيم يغازل جمهوره بكواليس أغنيه جديدة

القاهرة(صدى):

فاجأ للمطرب الشعبي المصرى ” حكيم ” متابعيه على صفحات التواصل الإجتماعي بنشر مقطع قصير من كواليس كليب غنائى حاز على إعجابهم ليستمر الفنان في كسب قلوب جماهيره من خلال تربعه على عرش الأغنيه الشعبية التى طالما نجح في إختيار مفراداتها القريبة من الطبقة الشعبية .

وظهر الفنان في الفيديو على كرسى منتظر الفنيين ينتهون من عملهم، داخل اللوكيشن وبجوار ” عربية خضار ” ويشرب شاى، وقال حكيم للفنيين ” الله ينور يا رجالة ” .

يذكر أن ” حكيم ” طرح أغنية ” مشبعتش خصام ” وذلك عبر ” يوتيوب ” منذ شهر، وتعاون حكيم من كلمات أمل الطائر وألحان وحيد المليجى، وعصام توفيق، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.