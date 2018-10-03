بالصور.. حياة ابنة براد بيت وأنجلينا جولي معرضة للخطر بعد انفصالهما

أماني الغامدي(صدى):

تتعرض حياة ابنة براد بيت وأنجيلينا جولي، شيلوه البالغة من العمر 12 عامًا، للخطر بعد انفصال الثنائي؛ حيث بدأت أن تتصرف بغرابة وبوحشية مع إخواتها وهناك خطر كبير على حياتها؛ لتأثرها الشديد بعد أن وجدت هناك العديد من العراك بين والديها.

وقالت إحدى صديقاتها، أنها حاولت أن تهرب من منزلها، وعندما تعود للمنزل تبدأ فى ضرب إخوتها الخمس وتصرخ بوجوههم وتفضل الجلوس بمفردها طيلة الوقت والجديد بالأمر أنها تبوح بكراهية والدها ولا تريد التحدث معه عندما يتصل أو يزور المنزل لأنها تجد أنه السبب فى الإنفصال بعد خيانته لأنجيلينا.

ويذكر أن الفنانة العالمية أنجيلينا جولي، اتهمت زوجها السابق براد بيت بعدم الالتزام بمصاريف أولاده، وتخطط لرفع قضية تلزمه بواجباته نحو أولاده، فيما أكد أحد المصادر أن براد بيت دوماً يلبى التزاماته، خاصة إذا تعلق الأمر بأطفاله، وأن هذه الوثيقة كاذبة.