كرة السلة وقوانينها مبادرة رياضية في إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة

محمد السعران(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات -مجال التربية الصحية والبدنية – صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١/٣هـ مبادرة بعنوان ( قوانين وأساسيات كرة السلة ) بابتدائية المعرفة الأهلية ، نفذتها رئيسة مجال التربية الصحية والبدنية بمكة المكرمة المدربة الدكتورة أمل عازب الزهراني والأستاذة رباب مختار سماحة.

استهدفت المبادرة ١٣ معلمة من معلمات التربية الصحية والبدنية ( للمرحلة المتوسطة) وذلك بهدف توفير أنشطة رياضية نوعية جاذبة تسهم في بناء شخصية الطالبة وتعزيز القيم والمهارات الأساسية الرياضية لدى الطالبات والمساعدة في حرق السعرات الحرارية بالجسم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة والمساعدة على التركيز والانضباط واكتساب مهارات حركيّة وتنسيقية.

جدير بالذكر أن كرة السلة تعدّ ثاني أكثر الرياضات متابعة حول العالم، وتمتلك العديد من الفوائد على كلّ شخص يمارسها كتوطيد العلاقات بين فئات المجتمع، وتُزيل الاكتئاب، فضلاً على أنّها تحث على المنافسة، والتميز أثناء اللعب.

كما تعتبر رياضة كُرة السلة من الهوايات الصحية التي يمكن ممارستها في الخارج أو في الملاعب المغلقة والتي تناسب كافّة الفئات العمرية، بالإضافة إلى أنّها من أكثر أنواع الرياضات إفادةً للجسم؛ لأنّها تُحرّك جميع عضلات الجسم ففيها القفز والجري وهذا يزيدُ من تدفّق الدم في جميع أنحاء الجسم، وفيما يلي لائحةٌ بأهمِّ الفوائد التي تُقدمها هذه الرياضة لصحّة الإنسان.