ما لا تعرفه عن ” الدماغ الثانية ” بجسم الإنسان
يطلق على الأمعاء ” الدماغ الثانية ” فهي تحتوي على ملايين الخلايا العصبية، حيث يؤدي جهازنا الهضمي وظائف كثيرة تتعدى حدود الطعام الذي نأكله.
ويؤدي الجهاز الهضمي وظائف كثيرة تتعدى حدود الطعام الذي نأكله، كما يمكن أن تؤثر أعداد الميكروبات التي تعيش على صحتنا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55201 ] نشر منذ 26 دقيقة
سبحان الخالق ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 22 دقيقة
لله في خلقه شؤون
رااايق[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 1 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **