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ما لا تعرفه عن ” الدماغ الثانية ” بجسم الإنسان

ما لا تعرفه عن ” الدماغ الثانية ” بجسم الإنسان
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يطلق على الأمعاء ” الدماغ الثانية ” فهي تحتوي على ملايين الخلايا العصبية، حيث يؤدي جهازنا الهضمي وظائف كثيرة تتعدى حدود الطعام الذي نأكله.

ويؤدي الجهاز الهضمي وظائف كثيرة تتعدى حدود الطعام الذي نأكله، كما يمكن أن تؤثر أعداد الميكروبات التي تعيش على صحتنا.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 22 دقيقة

لله في خلقه شؤون

[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 1 دقيقة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **

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