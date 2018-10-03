سميرة أحمد تجري عملية جراحية ناجحة في عينيها وتطمأن جمهورها

أماني الغامدي(صدى):

طمأنت الفنانة المصرية سميرة أحمد جمهورها بأنها بصحة جيدة؛ وذلك إجراء عملية جراحية ناجحة فى عينها؛ بعدما نصحها الأطباء بإجرائها عقب الفحوصات الطبية؛ للوقوف على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة.

وعن ذلك، قالت سميرة أحمد: ” الحمد لله، أنا بصحة جيدة بعد نجاح العملية التى نصحنى الأطباء بإجرائها ” .

وكانت الفنانة سميرة أحمد قد قدمت العديد من روائع السينما المصرية بمشاركة العديد من النجوم الكبار، وكان آخر عمل لها فى الدراما ” ماما فى القسم ” عام 2010.