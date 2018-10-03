” تطبيق مي عز الدين ” يدهش رواد متجر جوجل

أماني الغامدي(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها أطلقت الفنانة المصرية مي عز الدين على ” متجر جوجل ” تطبيق يعتبر الأول من نوعه يضم وبشكل حصري كل أسرارها بشأن الجمال، ونصائحها في الموضة، وذلك من خلال محتوى بالصور والفيديوهات يرى مراقبون أنه سيغنيها عن حسابها في ” سناب شات ” .

وأكدت الفنانة عبر رسالة صوتية على ” إنستجرام ” أن انها تعتبر التطبيق تذكرة دخول لحياتها اليومية وعالمها الخاص مشيرة إلى أنها ستشارك جمهورها سفرياتها وتسوقها وجلسات التصوير الخاصة بها .