” تطبيق مي عز الدين ” يدهش رواد متجر جوجل
في خطوة جديدة من نوعها أطلقت الفنانة المصرية مي عز الدين على ” متجر جوجل ” تطبيق يعتبر الأول من نوعه يضم وبشكل حصري كل أسرارها بشأن الجمال، ونصائحها في الموضة، وذلك من خلال محتوى بالصور والفيديوهات يرى مراقبون أنه سيغنيها عن حسابها في ” سناب شات ” .
وأكدت الفنانة عبر رسالة صوتية على ” إنستجرام ” أن انها تعتبر التطبيق تذكرة دخول لحياتها اليومية وعالمها الخاص مشيرة إلى أنها ستشارك جمهورها سفرياتها وتسوقها وجلسات التصوير الخاصة بها .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4624 ] نشر منذ 2 ساعتين
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