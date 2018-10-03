النفط يصعد بفعل عقوبات إيران

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتوقعات بشح الأسواق فور بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية الشهر القادم لكن قوة الدولار وارتفاع المعروض الأمريكي من الخام حدا من المكاسب. وفي الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 84.89 دولار للبرميل بزيادة 9 سنتات عن الإغلاق السابق. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى 75.30 دولار للبرميل.

يقول متعاملون إن أسواق النفط مازالت متوترة بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة على صادرات النفط الإيراني والتي تدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر. وفي وقت سابق هذا الأسبوع بلغ برنت وغرب تكساس مستويات هي الأعلى منذ نوفمبر 2014 وهما مرتفعان نحو 20 و 17 % على الترتيب منذ منتصف أغسطس.

لكن المتعاملين أضافوا أن قوة الدولار الذي يجعل واردات النفط أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى محليا وتنامي المعروض الأمريكي كبحا المكاسب. كان معهد البترول الأمريكي قال أمس إن مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة زادت 907 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر إلى 400.9 مليون برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 158 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات المعهد. تصدر البيانات الحكومية الأسبوعية الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.