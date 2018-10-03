تعرف على العلاقة بين الغذاء والأنيميا

سعيد العجل(صدى):

أوضح د.أحمد نبيل عبدالفتاح، إن مجرد الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالحديد لن يكون عاملاَ فعَّالاَّ بمفرده في مقاومة الأنيميا والمساعدة على علاجها . وقد يرجع ذلك إلى أن تكوين هيموجلوبين الدم (وهو الذي يقل تركيزه في كريات الدم الحمراء في حالة الإصابة بالأنيميا ) يحتاج إلى تكامل وجود مغذيات وفيتامينات ب2 – ب 12 وحمض الفوليك وكذلك معادن الحديد والنحاس والزنك معاً في الوجبات الغذائية اليومية فوجود فيتامين حمض الفوليك مع فتيامين (ب12) ضروري لإنتاج البروتينات النووية اللازمة لاكتمال تكون كريات الدم الحمراء كما أن وجود فيتامين (ب 12 ) ضروري لتمكين الجسم من بدء الاستفادة الحيوية من فيتامين حمض الفوليك .

ومع وجود فيتامين ب12 وحمض الفوليك يجب أن يتكامل معهما وجود معدن الزنك لأن نقصه يتسبب في خفض معدل التحليل المائي لفيتامين حمض الفوليك في الأمعاء فتنخفض الاستفادة منه وحيث إن فيتامين ب2 ومعدن النحاس يتداخلان إيجابياً لزيادة درجة امتصاص الجسم للحديد الذي يجب وجوده غذائياً لأهميته في تكوين هيموجلوبين الدم كما أن النحاس أيضاً له تداخله الإيجابي مع الحديد لتكوين هيموجلوبين الدم . ويمكن غذائياً أن يحصل الجسم على التكامل المطلوب في الأغذية التي تحتوي على فيتامينات ب2 ـ ب 12 وحمض الفوليك ومعادن الحديد والنحاس والزنك بتطبيق بعض القواعد الغذائية وذلك عند علاج الأنيميا وأهمها:

(1) أغذية المنتجات الحيوانية : تناول الكبد البقري وكبد الدجاج في الوجبات لاحتوائهما على فيتامينات حمض الفوليك وب2 وب12 مع معادن الحديد والنحاس والزنك وجميعها تتداخل معاً لضمان تكوين هيموجلوبين الدم بالدرجة الكافية والواقية من خطر التعرض للإصابة بالانيميا كما أن الاهتمام بتناول البيض مع تناول البنجر المطبوخ معه وتناول بعض الفول السوداني واللب الأبيض بعد وجبة البيض لضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن الضرورية لتكوين هيموجلوبين الدم .

(2) البقوليات مع قليل من اللحوم : إن تناول اللوبيا الجافة والمطبوخة والعدس والفاصوليا الجافة المطبوخة و السبانخ مع الحمص والملوخية مع إضافة قليل من اللحوم ومنتجاتها أو الدواجن ومنتجاتها إلى هذه البقول المطبوخة لزيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد المتوافر فيها، إضافة إلى عصير الليمون الطازج وقليل من اللحم المفروم كلما أمكن على الفول المدمس لرفع درجة استفادة الجسم مما يحتويه من حديد

(3) أغذية فيتامين سي : كثرة تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي مثل الفلفل الأخضر الطازج والجرجير الطازج والطماطم والمانجو والبطيخ والكنتالوب والفراولة الطازجة والبرتقال واليوسفي والتين الشوكي للمساعدة على زيادة امتصاص الجسم لحديد الوجبات الغذائية كما يمكن تناول كوب من عصير البرتقال أو الليمون الطازج مع كل وجبة غذائية كلما أمكن لزيادة امتصاص الحديد من الوجبات الغذائية.

(4) كما أن الاهتمام بتناول مشروب حمص الشام : كغذاء غير تقليدي للحصول على بعض احتياجات الجسم من الحديد المتوافر فيه مع إضافة عصير الليمون الطازج عليه كما ينصح باستخدام الحمص في الطبخ كلما أمكن بإضافتة إلى الكوسه والسبانخ وايضاً إلى سلطة الطحينة والفول المدمس .

ومع اتباع هذه القواعد الغذائية السابق ذكرها ينصح بعدم تناول الشاي عقب الوجبات الغذائية مباشرة والانتظار لمدة لا تقل عن ساعة على أن يكون الشاي خفيفاً لتفادي تأثير مكونات الشاي التي تضعف من امتصاص الجسم للحديد مما يعرضة للإصابة بالأنيميا.

______ *ماجستير الأمراض الباطنية – قسم الإسعاف بمستشفى الحمادي بالرياض