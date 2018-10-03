” التأمينات ” توضح شروط صرف ” ساند “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه سيصرف 60% من متوسط الأجور الشهرية لآخر متوسط رواتب آخر 24 شهرًا في الأشهر الثلاثة الأولى من صرف التعويض الذي يستمر لمدة 12 شهرًا بما لا يتجاوز 9 آلاف ريال شهريًا، و50% عن كل شهر للأشهر التسعة المتبقية بما لا يتجاوز 7500 ريال شهريًا.

وأوضحت ” المؤسسة ” أن صرف ” ساند ” للسعوديين المتعطلين عن العمل لن يتم في حال تقدم الموظف باستقالته، لافتة إلى أن من شروط استحقاق الصرف ” أن يُفصل المشترك بسبب غير راجع له، وألا يدخل المشترك في عمل أو نشاط خاص، وألا يتجاوز عمره 60 عامًا، وأن يكون قادرًا على العمل مع ضرورة تسجيله في صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، إضافة إلى بحثه بجدية ونشاط عن العمل. ”

وأشارت إلى أن البرنامج يعالج الحالات العرضية الطارئة والمؤقتة والخارجة عن إدارة الموظف وصاحب العمل، موضحة اعتبار نظام ” ساند ” إجازة مدفوعة الأجر، لافتة إلى: ” أنه من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ إنه منطقيًا يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجرًا كاملًا ويحظى بفوائد أخرى كالتدرج الوظيفي، أن يترك عمله طوعاً ويذهب إلى المجهول رغبة في الحصول على تعويض مؤقت. “