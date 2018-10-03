اتحاد الكرة المصري يؤكد أن لقاء السوبر غير رسمي

ماجد محمد(صدى):

أوضح عضو الاتحاد المصري لكرة القدم خالد لطيف، طبيعة مباراة السوبر المصري السعودي التي تجمع بين الهلال ونظيره الزمالك في الرياض، السبت المقبل.

وأكد ” لطيف ” أن المباراة مجرد مباراة ودية وليست رسمية، لافتة إلى أن لائحة السوبر تؤكد أن بطل الدوري هو من يشارك وفي حالة اعتذاره يشارك صاحب المركز الثاني وليس صاحب المركز الرابع.

وأشار عضو الاتحاد المصري إلى أن أعضاء اتحاد الكرة أبدوا في اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، تحفّظهم على وصف المباراة بالرسمية؛ فيما سيستضيف الهلال نادي الزمالك رابع الدوري يوم السبت المقبل على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد اعتذار الأهلي بطل الدوري.

وفي السياق نفسه، من المنتظر أن يواجه الزمالك بطل كأس مصر فريق الاتحاد يوم 6 نوفمبر في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.