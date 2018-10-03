البيئة تواصل الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بنجران

محمد السعران(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، تنفيذ مشروع ” الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية ” في محطته الرابعة بمنطقة نجران، وذلك بسوق الخضار بنجران.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران المهندس محمد بن علي الشهري أنه يتم سحب العينات بواسطة فنيين مختصين بسحب العينات وتجهيزها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع، وذلك بهدف التأكد من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات، وبناء قدرات كوادر الوزارة وتطويرها.