بالصور.. نادي السلامة المرورية يدشن حملة ” دربك زهر “

عبير شفلوت(صدى):

أطلق نادي السلامة المرورية بجامعة أم القرى صباح يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١/٢٢ هـ داخل شطرالطالبات في الزاهر حملة بعنوان ” دربك زهر ” وذلك بهدف تثقيف الطالبات بالإلتزام بالقواعد وأنظمة المرور والحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية وضمانة لسلامة الأنسان وممتلكاتة وحفاظاً على أمن البلاد ومقوماته البشرية والأقتصادية .

وذلك على شرف سعادة الدكتورة / آمال بنت عمر خيرو سندي وكيلة عميد شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية و سعادة الدكتورة حصة الرشود وتحت اشراف مسؤولة نادي السلامة المرورية أ. ريهام حسن بادريق وبحضور عدد من منسوبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس .

فيما قدم نادي السلامة المرورية بوث تثقيفي وتعريفي بالأنظمة المرورية وشرح اللوحات الارشادية والمخالفات المرورية .

كما قدم في الحملة لوحة بعنوان فين أول مشوار لك بسيارتك ؟ اذ دون الطالبات بعض العبارات المعنوية والتحفيزية والتي فيها تتحقق رؤية 2030 .

كما فعل النادي هاشتاق #دربك_زهر_uqu عبر مواقع التواصل الإجتماعي وشهدت الحملة عدد كبير من طالبات الجامعة .

و في حوار مع سعادة الدكتورة آمال سندي ذكرت أبارك لكم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بالسماح للمرأة بالقيادة وذلك ضمن خطة المملكة في رؤية 2030 التي تدعم مشاركة المرأة وتعزز مكانتها في المجتمع .

و كما تقدمت بالشكر والتقدير للأستاذة ريهام بادريق مسؤولة نادي السلامة المرورية التابع لعمادة شؤون الطلاب وكالة للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية لكل الجهود الرائعة التي تبذلها وطالبات النادي الرائعات لإنجاح حملة ” دربك زهر ” .

بالإضافة إلى ذلك تحدثت مسؤولة نادي السلامة المرورية أن تدشين الحملة ضمن برامج وأنشطة خطة نادي السلامة المرورية والذي يهدف إلى بث الوعي بالمجتمع الجامعي خاصة والمجتمع الخارجي عامة واختيار الطرق السليمة لقيادة آمنة تماشياً مع رؤية 2030 لتعزيز دور المرأة في المجتمع وكما شكرت بادريق سعادة الدكتورة آمال سندي على دعمها وتشجيعها لكل ما يخدم الطالبة وينمي مهاراتها وخصصت بالشكر أيضاً طالبات نادي السلامة المرورية على تعاونهم المعهود منهم دائماً .

والجدير بالذكر أن الحملة مستمرة على مدار ثلاث أشهر وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول .