مكافحة التبغ بعسير تنفذ جولات في بارق والمجاردة وأبها وتصادر ” التبغ الممضوغ “

حسين العلي(صدى):

أسفرت جولات فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة عسير لهذا الأسبوع عن ضبط مخالفات متعددة شملت بيع كميات ” معسل ” أقل من ٥٠٠ جرام ، وبيع سجائر مخالفة ، وبيع مادة الـ ” التبغ الممضوغ ” والتي تسمى بـ ” التمباك ” .

وحررت اللجنة مخالفات بقيمة ١٥ ألف ريال أثناء جولات مختلفة شملت عدد من أحياء مدينة أبها ، كانت جميعها جولات مفاجئة .

وأكدت صحة عسير أنه تم رصد المخالفات في محلات محدودة هذا الأسبوع ولاحظت اللجنة ارتفاع مستوى التزام عدد من المحلات التجارية الأخرى التي شملتها الجولات مما يدل على حرص ووعي ملاكها بالأنظمة المتبعة في مكافحة التبغ وتجنب آخرين الوقوع في تكرار المخالفات لأن ذلك سوف يعرضهم لعقوبة مضاعفة ، وذلك بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري.

وفي محافظتي بارق والمجاردة نفذت اللجنة جولتين تفتيش رصدت من خلالها بيع بعض المحلات لمادة ” التبغ الممضوغ ” ، وسجلت مخالفات بلغت قيمتها الإجمالية ٥٠ ألف ريال ، ودونت عدد من التعهدات ، كما وصادرت اللجان جميع المضبوطات المخالفة وتم إتلافها وفق ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها.

إلى ذلك واصلت اللجنة جهودها التعريفية بنظام مكافحة التبغ من خلال تنفيذ زيارات تعريفية للمنشأت الحكومية والمستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة عسير ومنها الشركة السعودية للكهرباء ، وفرع الأحوال المدنية في المنطقة ، ومركز صحي العرين ، ومركز صحي المطار ، ومركز صحي مدينة سلطان ، وغيرها .

وقدمت صحة عسير شكرها للجهات الحكومية المشاركة في اللجنة وهي أمانة عسير ، وشرطة منطقة عسير ودوريات الأمن ، ومكتب العمل ، وفرع وزارة التجارة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع .

وحثّ آل شايع جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لنظام مكافحة التبغ يتم رصدها في المحال التجارية ، وذلك بالاتصال على الرقم ٩٣٧ ، حيث كان لتعاون وبلاغات المواطنين أثر فعال في حصر المخالفات.