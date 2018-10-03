أزمة أنقرة تطال الأندية الرياضية وتطيح بنادي شهير

نواف السالم(صدى):

طالت أزمة تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار، نادي طرابزون سبور التركي، وذلك في أول مؤشر على تأثر ناد رياضي كبير بأزمة العملة في البلاد.

وأعلن طرابزون سبور انسحابه من دوري الأضواء التركي لكرة السلة لموسم 2018-2019، بسبب بالتزامن مع الوقت الذي تواجه فيه تركيا أزمة بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40% من قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار الأميركي.

وذكر النادي في بيان عبر موقع فريق كرة السلة الإلكتروني إنه اضطر لاتخاذ هذا القرار بعد الإخفاق في حل الأزمات المالية، والعجز عن تدبير جهة راعية.

وأضاف البيان: ” لسوء الحظ لم نتمكن من تجاوز الأعباء المالية الثقيلة المتراكمة على مدار سنوات، إضافة إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع سعر الليرة “.

وقال النادي إنه سيظل ملتزماً بمسؤولياته في ظل الوضع المالي الحالي متعهداً بالعودة إلى الدوري بمجرد تجاوز الأزمة.

وتأسس طرابزون المنتمي للمدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود في 1967، وكان نداً لأندية اسطنبول، مثل فناربخشه ،وغلطة سراي ،وبشيكتاش في منافسات كرة السلة وكرة القدم.