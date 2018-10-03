إحالة رجال إطفاء للتحقيق بعد احتفالهم بطلاق زميلهم
على خلفية مقطع فيديو تم تداوله لشباب كويتيين يعملون بأحد المراكز التابعة للإطفاء، يحتفلون بطلاق زميلهم، أحيل المتورطين في المقطع إلى التحقيق، بعد ظهورهم مرتدين الزي الرسمي.
واعتبر مصدر أمني أن المقطع المتداول يشير إلى عدم احترام الإطفائيين الذين ظهروا فيه بملابسهم العسكرية، للوائح والقوانين المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء، بما يسيء لهم بين أفراد المجتمع.
وكان الإطفائيين قد أحضروا قالب حلوى لزميل لهم مكتوب عليه عبارة ” مبروك الطلاق حمودي ” وعليه شموع مضاءة، وهم يحتفلون ويهللون.
شاهد المقطع..
شاهد .. شباب خليجيين يحتفلون بطلاق زميلهم !
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ 1 ساعة
انت رجل امن احترام حالك وخلك رجال
خلك الهياط والبررهـ والكذب الزايد
واحترم الزي العسكري
هذا شعار الدولة اعزها الله
العب به او الاستهانه فيه سواء في مقاطع
او مواضع الشبهات ممنوع منعا باتا وخط أحمر
يعاقب ع النظام في كل الدول
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20088 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه
فكرته اطلاق سراحه من السجن
طيب ايش المشكله اذا احتفلو بتطليق زميلهم لزوجته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55186 ] نشر منذ 5 دقائق
اخيه واعيباه ,,
,, قال حمودي قال ,,
,, استحوا على وجيهم اخزاكم الله يااشباه الحريم الصيّع ,,