إحالة رجال إطفاء للتحقيق بعد احتفالهم بطلاق زميلهم

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية مقطع فيديو تم تداوله لشباب كويتيين يعملون بأحد المراكز التابعة للإطفاء، يحتفلون بطلاق زميلهم، أحيل المتورطين في المقطع إلى التحقيق، بعد ظهورهم مرتدين الزي الرسمي.

واعتبر مصدر أمني أن المقطع المتداول يشير إلى عدم احترام الإطفائيين الذين ظهروا فيه بملابسهم العسكرية، للوائح والقوانين المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء، بما يسيء لهم بين أفراد المجتمع.

وكان الإطفائيين قد أحضروا قالب حلوى لزميل لهم مكتوب عليه عبارة ” مبروك الطلاق حمودي ” وعليه شموع مضاءة، وهم يحتفلون ويهللون.

شاهد المقطع..