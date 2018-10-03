حسين العلي(صدى):

قامت بلدية الشوقية الفرعية مساء أمس بجولات على المحلات التجارية والمحلات الغذائية بنطاق البلدية شملت حلقت الكعكية و جزء من مخطط الشوقية ونتج عن ذلك ضبط عدد من المطاعم المخالفة . ومن ضمن المخالفات تدني مستوى النظافة العامة وتدني مستوى نظافة العمالة وانتهاء الشهادات الصحية وضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر ولحوم معاد تجميدها. وكذلك تم ضبط محلات لم تجديد الرخصة والبعض لمخالفة النشاط المحدد بالترخيص.

وعلى الفور تم اتخاذ اللازم حيال المحلات المخالفة من أشعارهم وتطبيق عقوبة الاغلاق على البعض منها لحين مراجعتهم للبلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

كانت الحملة بقيادة رئيس بلدية الشوقية المهندس:عمر المالكي

ومشاركة كل من:

رئيس قسم الأسواق : نايف المالكي

مساعد رئيس قسم المواد الغذائية : مخلد الحربي