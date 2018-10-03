ممرضة مهددة بالسجن بسبب رقم هويتها

نايف السالم(صدى):

في واقعة غريبة، تفاجأت ممرضة بصدور 137 حكمًا قضائيًا ضد شركة مسجلة باسمها دون أن تعرف شيئًا عن الشركة أو نشاطها.

واكتشفت الممرضة أن السبب هو تطابق رقم هويتها في بطاقة الأحوال، مع رقم سجل الشركة المنفذ ضدها والتي صدرت عليها الأحكام.

وكانت 9 محاكم قد أصدرت طلبات تنفيذ بالقوة الجبرية ضد الشركة تقتضي بدفع ملايين الريالات في أحكام واجبة النفاذ.

وتقول الممرضة إنها راجعت وزارة التجارة وحصلت على خطابات تؤكد أنه لا يوجد لها أي سجلات تجارية برقم هويتها.

وأشارت إلى أنها راجعت كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة دون أن تجد حلاً لمشكلتها فيما زالت تتوالى عليها رسائل طلبات التنفيذ، لافتة إلى أنها تخشى القبض عليها في أي لحظة.