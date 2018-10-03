دولة تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على بائعي ” عصا السيلفي “

سول(صدى):

اجتاحت صور ” السيلفي ” العالم كله، ما دفع بعض شركات التكنولوجيا للتنافس على طرح أفضل هاتف ذكي قادر على التقاط صور سيلفي مثالية وبمقاييس عالمية.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاع حوادث وفاة بسبب السيلفي، ما دفع بعض الدول حول العالم للإعلان عن حظرها، خوفا على الأرواح، ولاحترام المشاعر المقدسة.

وفي هذا السياق أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها تعتزم مقاضاة بائعي عصا السيلفي، والتي تثبت الهواتف الذكية من على ارتفاع، من أجل التقاط الصور، تحمل عدد كبير من الأشخاص.

وأشارت كوريا الجنوبية إلى أن عقوبة بائعي عصا السيلفي تتراوح ما بين السجن أو دفع غرامة مالية بقيمة 30 مليون وون أي ما يعادل 17 ألف جنيه استرليني.