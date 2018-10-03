علماء فلك يرصدون ” عفريتًا ” داخل النظام الشمسي

باريس(صدى):

رصد علماء فلك جسمًا يبعد مسافات كبيرة عن كوكب بلوتو أطلقوا عليه اسم ” جوبلن ” أو ” العفريت ” .

وأوضح مركز الكواكب التابع للاتحاد الفلكي الدولي، أمس الثلاثاء، أنه تم اكتشاف جسم داخل النظام الشمسي، له مداره الخاص، على بعد مليارات الأميال من كوكب بلوتو.

وأشار أحد العلماء الذين شاركوا في اكتشاف ” العفريت ” إلى أنهم رصدوا الجسم خلال البحث عن الكوكب X المعتقد وجوده داخل المجموعة الشمسية والذي قد يكون الكوكب التاسع، قائلا : ” مع هذا الاكتشاف، وصلت احتمالية الوجود الحقيقي للكوكب X إلى نسبة 90% ” .