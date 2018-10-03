حديثة ولادة تتعرض لتآكل وتشققات بأطرافها.. وصحة مكة تحقق

نايف السالم(صدى):

تقدم والد طفلة حديثة الولادة بشكوى، تفيد بتعرض ابنته لتآكل وتشققات في أطرافها، وذلك بعدما سلمها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بسبب تشنجات أثناء الرضاعة.

وأوضح الأب أنه استلم ابنته بعد ذلك ملفوفة بقطعة قماش، مخفين فعلتهم وبعد وصوله لمنزله شاهد تقرحات وتشوهات في أطرافها والتصاقات بالجلد.

وأشار إلى أنه تم تنويم الطفلة وأدخلوها العناية المركزة، على خلفية تعرضها لتشنجات أثناء الرضاعة، وأن الدكتور المشرف على حالتها أفاد بأنهم لا يستطيعون وصف حالة الطفلة وأسباب ذلك نقص عنصر الكالسيوم والماغنسيوم وبعد مكوثها 11 يومًا أفادوا بأن نسبة العناصر بدأت بالارتفاع.

ويقول الأب : ” أبلغونا أن الطفلة وضعها مستقر ويجب أن تخرج وذهبنا أنا ووالدتها واستقبلنا الطفلة ملفوفة بقطعة قماش وعندما وصلنا إلى المنزل وأزلنا المهاد شاهدنا تقرحات وجروحًا في كلتا اليدين والأرجل وتآكل في اللحم وذهبت على الفور للمستشفى وسألت المشرفين عن علاجها أفادوا بأنهم لم يستطيعوا أن يجدوا أوردة ، وطلبنا جراحًا لإيجاد العرق وفي كل مرة نفشل في إيجاده “.

ومن جانبه فتحت صحة مكة التحقيق في شكوى المواطن، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المتسبب.