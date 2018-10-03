بالصور.. إلقاء القبض على فتاة عربية ترقص أعلى سيارة بالشارع العام
شهدت الشوارع المصرية بطريق صلاح سالم، واقعة ظهور فتاة ” شبه عارية ” ترقص أعلى سيارتها ، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا بين المصريين بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.
وبعد انتشار صور الفتاة بمواقع التواصل ، تمكنت الشرطة المصرية من القبض على الفتاة بعد تحديد هويتها هي وقائد السيارة ،وتم ضبطهما وتحويلهما للنيابة العامة.
وأثارت الفتاة استغراب المارة وغضبهم من التصرف الذي اعتبروه لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35018 ] نشر منذ 2 ساعتين
فينك يحق بورعي
الحئئئ الست هانم
بترئص في الشارع😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
شيخين1[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 42 دقيقة
حللللللللوة مصريين ويقولون الرقص مو من عاداتنا وتقاليدنا اساس الرقص عندكم من اهم عاداتكم وتقاليدكم وشي اساسي في حياتكم صعب الاستغنا عن الرقص الشرقي
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 36 دقيقة
الحقيفة ..انها رأأأصة ..
وبترؤؤؤص.
واصلا عند المصريين حاجة غير الرقص..
حتى والواحد جالس بين ناس وجااه خبر يفرحه..يقوم يرقص ..
بدال مايقول الحمد لله..