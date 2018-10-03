بالصور.. إلقاء القبض على فتاة عربية ترقص أعلى سيارة بالشارع العام

القاهرة(صدى):

شهدت الشوارع المصرية بطريق صلاح سالم، واقعة ظهور فتاة ” شبه عارية ” ترقص أعلى سيارتها ، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا بين المصريين بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وبعد انتشار صور الفتاة بمواقع التواصل ، تمكنت الشرطة المصرية من القبض على الفتاة بعد تحديد هويتها هي وقائد السيارة ،وتم ضبطهما وتحويلهما للنيابة العامة.

وأثارت الفتاة استغراب المارة وغضبهم من التصرف الذي اعتبروه لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.