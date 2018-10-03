بالفيديو.. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة له

أماني الغامدي(صدى):

روى ابن شقيق الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته الشهر الماضي، في الزرقاء.

وأوضح خلال لقاءه بقناة ” رؤيا ” الأردنية، أنه خرج مع خطيب شقيقته الذي كان يقوم بزيارة لهم بالتزامن مع عمه، على الباص الذي تعطل بسبب هبوط البطارية.

وعندها حضر عمه الفنان ياسر المصري لرؤية الباص فقال لهما أن يقوما بدفعه من الخلف بينما هو يحاول تشغيله بطريقة التعشيق، مشيرًا إلى أنه بعد دفعهما للباص انزلق في المنحدر وحاول الشاب اللحاق به ونجح في التعلق بباب السائق وقال لعمه أن يفتح الباب ويخرج من السيارة التي لايستطيع التحكم بها على المنحدر.

وأشار إلى أنه استطاع القفز وهو الشيء الذي لم يفعله عمه، وبعد ذلك فقد الوعي ليستيقظ على خبر وفاة عمه بالحادث المشؤوم.

ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة في حياته .. تابعوا تقرير خاص بذكرى مرور 40 يوم على رحيل الفنان المصري ضمن دنيا يا دنيا، الاربعاء 8:30 صباحا #ياسر_المصري #رؤيا @DonyaYaDonya pic.twitter.com/PSfMnPf6XJ — رؤيا (@RoyaTV) September 30, 2018

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