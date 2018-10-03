عقب اجتماع آل الشيخ.. هيئة الرياضة تعتمد رسميًا بناء 4 ملاعب على غرار ” مرسيدس “

ماجد محمد(صدى):

أعلنت مصادر عن اعتماد هيئة الرياضة رسميًا بناء 4 ملاعب لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، طالبة من الأندية تقديم التصاميم الخاصة بالملاعب.

وجاء ذلك عقب اجتماع رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ اجتماعاً، في مقر إقامته في نيويورك مع مسؤولين في بنوك سعودية كبيرة لبحث فرص استثمارية ضخمة في الرياضة السعودية.

واستهدف اجتماع آل الشيخ خلق فرص استثمارية وتعاون مع البنوك، لبناء 4 استادات بالتساوي بين الرياض وجدة لأندية الاتحاد، الهلال، النصر، الأهلي. بتصميمات عالمية وسعة 35 ألف متفرج، ستكون على غرار الملعب الشهير ” مرسيدس ” في أمريكا.