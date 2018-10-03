” استئناف الشرقية ” تحدد مصير أربعيني اغتصب فتاة وابتزها عدة مرات

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية تأييد حكما، أصدرته إحدى المحاكم بالمنطقة، بسجن مواطن لمدة 20 عامًا، وألفَيْ جلدة علنًا في مكان عام، بسبب قيامه باغتصاب فتاة مرات عدة.

وكان المتهم الأربعيني قد اعترف بارتكابه علاقات محرمة مع فتيات عدة، وممارسة الفاحشة معهن، وتصويرهن ثم ابتزازهن ماليًّا.

واعترف أيضًا بالتعرف على فتاة قبل 10 سنوات، واغتصابها مرات عدة، ثم تصويرها عارية وتهديدها بنشر صورها وإبلاغ ذويها بفعلها ما لم ترضخ لمطالبه، وتقوم بتحويل مبلغ 90 ألف ريال إلى حسابه البنكي، وبالفعل رضخت له.

وواصل الجاني ابتزازه مطالبًا بمبالغ إضافية، تقدر بأكثر من 100 ألف ريال من الفتاة، فلم تجد حلا سوى التقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، التي باشرت البلاغ حال وروده، وقامت بالقبض على الجاني أثناء عمله، الذي اعترف بكل ما نُسب إليه.