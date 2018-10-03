أبرز ما جاء في اجتماع آل الشيخ مع مسؤولي بنوك سعودية بنيويورك

نواف السالم(صدى):

عقد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ اجتماعاً، منذ قليل، في مقر إقامته في نيويورك مع مسؤولين في بنوك سعودية كبيرة لبحث فرص استثمارية ضخمة في الرياضة السعودية.

واستهدف اجتماع آل الشيخ خلق فرص استثمارية وتعاون مع البنوك، لبناء 4 استادات بالتساوي بين الرياض وجدة لأندية الاتحاد، الهلال، النصر، الأهلي. بتصميمات عالمية وسعة 35 ألف متفرج.

وأوضح أن الملاعب الأربعة ستكون على غرار الملعب الشهير ” مرسيدس ” في أمريكا، مجهزة بصالات خاصة، وتكون مناسبة لإقامة الفعاليات الرياضية، والفنية والاجتماعية، وقابلة للتوافق مع كل الظروف والمتغيرات.

وقال آل الشيخ في اجتماعه : ” ندرس استثمار أراضي المنشآت الحالية لنادي الشباب وحراء والأنصار ” .

ولم يستطع معالي المستشار إكمال اجتماعه بسبب ظروفه الصحية ، وغادر بعد أن قدم شرحاً مختصراً للأفكار الاستثمارية والأهداف مع مسئولي البنوك، على أن يكمل نوابه الاجتماع.