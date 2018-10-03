” ستارة ” تنهي حياة طفلة بعفيف

عادل الحربي (صدى):

في واقعة مروعة، فارقت طفلة لم تبلغ عامها الثالث، الحياة، إثر اختناقها بقماش ستارة النافذة في منزل أسرتها بعفيف ،أثناء لهوها.

وكانت الطفلة تلهو، وفي غفلة عن أهلها التف قماش منسدل من الستارة المعلقة على نافذة الغرفة، حول عنقها.

وقد سارعت الأسرة لتحرير الطفلة ونقلها للمستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة متأثرة بانقطاع التنفس.