” ستارة ” تنهي حياة طفلة بعفيف
في واقعة مروعة، فارقت طفلة لم تبلغ عامها الثالث، الحياة، إثر اختناقها بقماش ستارة النافذة في منزل أسرتها بعفيف ،أثناء لهوها.
وكانت الطفلة تلهو، وفي غفلة عن أهلها التف قماش منسدل من الستارة المعلقة على نافذة الغرفة، حول عنقها.
وقد سارعت الأسرة لتحرير الطفلة ونقلها للمستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة متأثرة بانقطاع التنفس.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35010 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقتلها الا أهمال أبوها وأمها
الله يستر بكرة يطلع واحد من أهلها
يشتكي ويقاضي محلات المفروشات🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55166 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يشفع بها لوالديها .. ويحسن عزاهم ,, آمين ,,