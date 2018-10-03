” الحياة الفطرية ” تضبط مخالفين يمارسون الصيد في منطقة محظورة بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوة حماية المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية المكلفين بتطبيق حظر الصيد على السواحل في منطقة مكة المكرمة، من ضبط مخالفين يمارسون صيد الطيور في منطقة حظر الصيد لاذ أحدهم بالفرار

وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عبر حسابها في تويتر اليوم الثلاثاء أنها حررت محاضر بالمخالفات وسلمت والمحرزات للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.