” آل الشيخ ” يعلن تأسيس لجنة إشرافية على كافة الاتحادات القتالية برئاسة القحطاني

نواف السالم(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن موافقة المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على رئاسة لجنة إشرافية عليا تشرف على كافة الاتحادات القتالية.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” رغبة بتطوير الألعاب القتالية واتحاداتها، وليقيني بما يمكن أن يتحقق لهذه الألعاب من تطوير كبير ” .

وأضاف : ” فقد وافق أخي الغالي معالي سعود القحطاني مشكوراً على رئاسة لجنة إشرافية عليا تشرف على كافة الاتحادات القتالية، لصناعة جيل جديد من الأبطال بهذه الألعاب واتحاداتها لتمثيل وطننا خير تمثيل ” .

وأرفق معالي المستشار تركي آل الشيخ، تغريدته بصورة من قرار تأسيس اللجنة برئاسة الأستاذ سعود القحطاني.