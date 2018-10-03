” آل الشيخ ” يعلن تأسيس لجنة إشرافية على كافة الاتحادات القتالية برئاسة القحطاني
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن موافقة المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على رئاسة لجنة إشرافية عليا تشرف على كافة الاتحادات القتالية.
وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” رغبة بتطوير الألعاب القتالية واتحاداتها، وليقيني بما يمكن أن يتحقق لهذه الألعاب من تطوير كبير ” .
وأضاف : ” فقد وافق أخي الغالي معالي سعود القحطاني مشكوراً على رئاسة لجنة إشرافية عليا تشرف على كافة الاتحادات القتالية، لصناعة جيل جديد من الأبطال بهذه الألعاب واتحاداتها لتمثيل وطننا خير تمثيل ” .
وأرفق معالي المستشار تركي آل الشيخ، تغريدته بصورة من قرار تأسيس اللجنة برئاسة الأستاذ سعود القحطاني.
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