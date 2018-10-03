بالفيديو.. ريال مدريد يواصل السقوط وينهزم أمام سسكا موسكو

نواف السالم(صدى):

سقط فريق ريال مدريد الإسباني، أمام نظيره سسكا موسكو الروسي، بعد تلقي شباكه هدف هو الوحيد في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز نيكولا فلاسيتش هدف المباراة الوحيد بعد دقيقتين فقط من البداية، ليظل ريال مدريد في محاولات مستميتة في باقي أوقات المباراة، حتى فشل في النهاية في إدراك التعادل.

ورفع سسكا موسكو رصيده إلى النقطة رقم 4 محتلاً صدارة المجموعة، وتوقف رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن روما.

httpv/youtu.be/Ov5tSX6o9eI