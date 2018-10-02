الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن مشروعات تنموية وبلدية في أمانة منطقة الحدود الشمالية بقيمة 765مليون ريال

محمد السعران (صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم معرض المشروعات التنموية والبلدية ، تقدر قيمتها بنحو 765 مليون ريال .

وتشمل المشاريع المستقبلية الجاري طرحها وترسيتها وتوقيع عقودها مشروعات الصيانة والأنسنة ومشروعات الطرق والمباني وتصريف السيول في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 203 التي تشمل الارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع المناطق وتحسين المشهد الحضري وكذلك تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته بمناسبة التدشين بأسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- ، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة جميعها .

وقال سموه : لقد هيأ لهذه البلاد من سبل الخير والنماء التي من نتاجها تدشين هذه المشاريع التنموية الكبيرة بمبلغ (765) مليون ريال ، مهنئا سموه المواطنين في هذا الجزء الغالي من بلادنا وحاثا القائمين على هذه المشاريع وعلى رأسهم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري على توفير الجودة والإتقان في هذه المشاريع حتى يتم تنفيذها على الوجه الأكمل و متمنياً للجميع دوام التوفيق .

ولدى وصول سموه لمقر قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بمدينة عرعر أفتتح معرض المشاريع البلدية والخدمية ، ثم تجول سموه داخل المعرض وناقش المشروعات البلدية مع رؤساء البلديات ، واطلع سموه على مخططات المشاريع البلدية .

عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري ، كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، معبراً عن شكره لسموه على تدشين ووضع حجر الأساس للمشروعات البلدية في المنطقة .

ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتطوير الخدمات والمشاريع البلدية في المنطقة ، معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على ماتجده مشاريع وبرامج أمانة المنطقة من دعم ومساندة ، وفق مبادرات برنامج التحول الوطني2020، وأهداف رؤية المملكة 2030، التي أولتها القيادة الحكيمة كل الرعاية والاهتمام .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المشاريع التنموية في المنطقة ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .