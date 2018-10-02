بالفيديو.. ” المصلح ” يكشف حكم الكلام البذيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم الكلام البذيء في التواصل الاجتماعي، بادئًا حديثه بقوله ” تعالى ” : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ” .
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن هذا الأمر من الله يشمل ما يتلفظ به الإنسان وما يكتبه بيده حيث إن ما تكتبه اليد كما ينطقه اللسان.
وتابع أنه يجب على الإنسان تجنب الفاحش من القول لأن سباب المسلم مرفوض سواء لفظيًا أو كتابيًا، قائلًا : ” الكتابة يجب أن يراعى فيه من الآداب ما يراعى في القول ” .
httpv/youtu.be/XwgRh1l0At0
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35010 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم نعم صحيح كلام الشيخ🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32368 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ والي يسب ما يسب الى نفسه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35010 ] نشر منذ 6 دقائق
نحن نعاني من الأحتباس الحراري
بسبب تلوث الأخلاق
وزيادةثاني أكسيدالغباء
وأرتفاع درجات الجهل
ف بلسانك ترتقي
وبلسانك تحترم
وبلسانك تحتقر
فأختر ماشئت
فلا تهتم للمنافقين
وأعذرهم
لأن النفاق مرض
وليس على المريض حرج!!!!
مع تحيات
قاآآآآهرهم😎👌