بالفيديو.. ” المصلح ” يكشف حكم الكلام البذيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم الكلام البذيء في التواصل الاجتماعي، بادئًا حديثه بقوله ” تعالى ” : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ” .

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن هذا الأمر من الله يشمل ما يتلفظ به الإنسان وما يكتبه بيده حيث إن ما تكتبه اليد كما ينطقه اللسان.

وتابع أنه يجب على الإنسان تجنب الفاحش من القول لأن سباب المسلم مرفوض سواء لفظيًا أو كتابيًا، قائلًا : ” الكتابة يجب أن يراعى فيه من الآداب ما يراعى في القول ” .

httpv/youtu.be/XwgRh1l0At0