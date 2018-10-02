” الجمارك ” تكشف تفاصيل تعرُّض أحد منسوبيها للاعتداء وتصفه بـ ” الهمجي “

فاطمه المالكي(صدى):

أوضحت الجمارك السعودية، تفاصيل ما تعرّض له أحد موظفي جمرك الحديثة صباح اليوم الثلاثاء.

وكشفت في بيان لها، أنه وأثناء أداء أحد منسوبي الجمارك لعمله وذلك بتفتيش إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر الجمرك، اتضح وجود ” ممنوعات ” مع قائد المركبة.

وأضافت : ” عند قيام رئيس الفترة ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المهرب والممنوعات التي تم ضبطه، قام المهرب بالاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى حدوث إصابات متوسطة للموظف استدعت نقله على الفور إلى المستشفى.

وتابعت: تلقى الموظف العلاج اللازم وجرى الاطمئنان عليه، كما أن الجهات الأمنية في منفذ الحديثة قامت في نفس الوقت بإلقاء القبض على المعتدي وإيقافه لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الجمارك، للجميع إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا الاعتداء ” الهجمي ” الذي تعرّض له الموظف، مشيرة إلى أنها تتابع بحرص بالغ إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه والتي كفلها النظام لكل من يتعرّض لحالة اعتداء أثناء أداء مهمة عمله.

وأوضحت أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي حالة اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض لها أي من منسوبيها.