السلام لصناعة الطيران تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السلام لصناعة الطيران وظيفة فنية شاغرة للرجال، على مسمى ميكانيكي الصفائح المعدنية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2019م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليhttp://careers.alsalam.aero