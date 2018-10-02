ضبط مخالفين لحظر صيد الطيور في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين لـ الهيئة السعودية للحياة الفطرية المكلفين بتطبيق حظر الصيد على السواحل في منطقةمكة المكرمة من ضبط مخالفات صيد الطيور في المنطقة والمتمثلة في نصب شباك لصيدالطيور.

و حررت محاضر بالمخالفات وازيلت الشباك وسلمت للشرطةلاستكمال الإجراءات، حيث كانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية قد دشنت اعتبارًا من غرة محرم 1440هـ أولى مراحل برنامج حظر ممارسة صيد الطيور على ساحل البحر الأحمر بطول 600 كم تقريبًا، وبعمق 20 كم باتجاه البر لتغطي كامل الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة