العثور على جثة الطيار السعودي المفقود منذ 6 أشهر في شواطئ ملقا الإسبانية

علي القحطاني (صدى):

تمكنت السلطات الإسبانية من العثور على جثة الطيار السعودي عمر بن سلمان المطيري المفقود منذ أبريل الماضي.

وكشفت مصادر إن أسرة الفقيد المطيري تلقت اتصالاً من السفارة السعودية يفيد بالتواصل مع الشرطة الإسبانية وحرس الحدود وتأكيد العثور على جثته في شواطئ مدينة ملقا الإسبانية، وسيتم تشريحها والتأكد منها وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والعودة بالجثمان إلى المملكة.

وفقد الطيار عمر بن سلمان المطيري في 3 أبريل الماضي عندما كان في نزهة بحرية؛ إذ سقط في البحر حسب تأكيدات الشرطة وحرس الحدود.

وقالت السفارة السعودية في حينه إنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة يوم 4 أبريل 2018 بسقوط عمر بن سلمان المطيري من على متن باخرة سياحية (كروز) في طريق عودتها إلى برشلونة، بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان، وذلك من على بعد 30 ميلاً من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا ــ جنوب شرقي إسبانيا.

وأكدت السفارة، أنها طلبت في حينه من السلطات الإسبانية سرعة البحث عنه وموافاتها بنتائج البحث وبتفاصيل الحادث، وقامت قوات خفر السواحل الإسبانية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطلبت السفارة بسرعة تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل عن الحادثة، وبالتقرير الرسمي الذي ستقوم بإصداره السلطات الإسبانية، وإجلاء الغموض الذي كان يكتنف هذه الحادثة، ولم ترغب السفارة في حينها بإصدار بيان عن الحادثة قبل التحقق من تفاصيلها وأسبابها.