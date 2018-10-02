بالفيديو.. مجهول يُشعل النيران بعددٍ من المركبات في جدة

نايف السالم(صدى):

قام شخص مجهول، اليوم الثلاثاء، بإشعال النيران في عددٍ من المركبات المتوقفة عند إحدى العمائر السكنية بجنوب جدة، حيث أغلق العمارة بسلاسل قبل أن يفر من الموقع.

وباشرت الجهات المعنية الحادث، حيث فتحت تحقيقاتها للكشف عن الجاني الهارب، بعد أن جمعت معلومات عنه من قِبل أهالي الحي، ولم تصدر حتى الأن بيان رسمي وسنوافيكم بالتفاصيل.