بالفيديو.. مجهول يُشعل النيران بعددٍ من المركبات في جدة
قام شخص مجهول، اليوم الثلاثاء، بإشعال النيران في عددٍ من المركبات المتوقفة عند إحدى العمائر السكنية بجنوب جدة، حيث أغلق العمارة بسلاسل قبل أن يفر من الموقع.
وباشرت الجهات المعنية الحادث، حيث فتحت تحقيقاتها للكشف عن الجاني الهارب، بعد أن جمعت معلومات عنه من قِبل أهالي الحي، ولم تصدر حتى الأن بيان رسمي وسنوافيكم بالتفاصيل.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة
المحقق بورعي بيأول هذا بيعرف سوكان العماره واكيد معروف ليهم وبينهم خصومه..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا موهوب خمس وافية.. هههههههههههه
المثل عندنا يطلق على المجنون..
فيقال ماهوب خمس وافية ..
اي ماهو كامل عقله..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32362 ] نشر منذ 29 دقيقة
وهم ماحسوا فيه