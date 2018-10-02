بالفيديو.. العمري: المشكلة الكبرى ليست بوجود المساكن وإنما بسعرها
أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن نسبة القبول بالنسبة للأراضي لا يتعدى 32% فقط بالرياض، وفي جازان لم تتعدى الـ61%.
وأوضح خلال لقاءه ببرنامج ” تم ” مساء اليوم، أنه يبدو أن حلول الإسكان لم تحظى بقبول، وإنما حظيت بقبول فقط بالقطاع العقاري وقطاع المقاولات، مؤكدًا أن المشكلة الكبرى ليست بعدم وجود المساكن؛ إنما بسعرها.
وأجاب عن سؤال الإعلامي خالد العقيلي حول المسؤول عن عدم عودة أسعار العقار للأسعار العادلة والمناسبة، قائلًا إن المسؤول هو وزارة الإسكان.
في سياق آخر، أشار إلى أن انخفاض تمويل البنوك أمر خطير جدًا، مضيفًا أن التضخم الهائل هو الذي أجبر المواطن على القروض الاستهلاكية حتى يستطيع شراء حليب ودجاج لأولاده.
خالد العقيلي: العقار أحد يؤكد أنه سينزل والآخر يقول أنه في ارتفاع وأنا كمواطن أريد أن أعرف ما الوضع؟
عبدالحميد العمري: المسؤول هي #وزارة_الإسكان #تم_والإسكان pic.twitter.com/smXF02yz1U
— برنامج #تم (@TammTalkShow) ٢ أكتوبر ٢٠١٨
عبدالحميد العمري: انخفض تمويل البنوك وهو خطر جدًا، والذي أجبر المواطن على القروض الاستهلاكية هو التضخم.#تم_والإسكان pic.twitter.com/sjPVxMdjCJ
— برنامج #تم (@TammTalkShow) ٢ أكتوبر ٢٠١٨
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
*الضحية المواطن!! الواحد بجيه الموت وهو ما أمن بيت على الأقل لأولاده؟! ملينا من طلوع ونزول العقار ومن الوعود الكذابة طويلة الأجل ومن العروض التسويقية الزائفة! وإلى متى والمواطن الشريف يشقى ويتعب ويتمرمط وفي الأخير فشنك؟*
أيعقل مقدم من ٢٨وإلى الآن ما وصل دوري! ويقولون قدامك ٣٠ الف!!! يا عالم ياهو خافوا ربكم والله ما أبعى إلا بيت صغير لأولاده..
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
سؤال؟
*ليه ما نكون زي دولة الإمارات الشقيقة وتعاملهم الأكثر من رائع مع أبنائها؟ وش ينقصنا طول ما تمشي من شمال المملكة لجنوبها وشرقها لغربها أراضي أكلنها الشموس؟! الامارات تعطي ارض وقرض فوري بقيمة مليون درهم وتقسيط مريح جدآ واذا عجز الشخص أو قلة حيلتة تقوم الدولة بالسداد عنة؟!*
حسبنا الله ونعم الوكيل
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 60 دقيقة
يا قماعه من خبرتي سمسار عقارات…
دلوأتي العقار مريض وكلها كم سنه ويصحصح ويرتفع… الي عنده إرشين يلحأ يشتري..
زائر[ عدد التعليقات: 1842 ] نشر منذ 46 دقيقة
ماافتكرش ياسعات الباشا ممكن اه ممكن لااه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32362 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يغني كل محتاج
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 28 دقيقة
أومال … عندنا بمزر ..مع ان الناس عالحديده.. اسعار الشوأأ مشعلله نار… العأآر يمرض آه.. لاكن عمره ما يفطسش..والكلام دووت للمدن الكبيره