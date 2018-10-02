بالفيديو.. العمري: المشكلة الكبرى ليست بوجود المساكن وإنما بسعرها

عادل الحربي (صدى):

أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن نسبة القبول بالنسبة للأراضي لا يتعدى 32% فقط بالرياض، وفي جازان لم تتعدى الـ61%.

وأوضح خلال لقاءه ببرنامج ” تم ” مساء اليوم، أنه يبدو أن حلول الإسكان لم تحظى بقبول، وإنما حظيت بقبول فقط بالقطاع العقاري وقطاع المقاولات، مؤكدًا أن المشكلة الكبرى ليست بعدم وجود المساكن؛ إنما بسعرها.

وأجاب عن سؤال الإعلامي خالد العقيلي حول المسؤول عن عدم عودة أسعار العقار للأسعار العادلة والمناسبة، قائلًا إن المسؤول هو وزارة الإسكان.

في سياق آخر، أشار إلى أن انخفاض تمويل البنوك أمر خطير جدًا، مضيفًا أن التضخم الهائل هو الذي أجبر المواطن على القروض الاستهلاكية حتى يستطيع شراء حليب ودجاج لأولاده.

خالد العقيلي: العقار أحد يؤكد أنه سينزل والآخر يقول أنه في ارتفاع وأنا كمواطن أريد أن أعرف ما الوضع؟ عبدالحميد العمري: المسؤول هي #وزارة_الإسكان #تم_والإسكان pic.twitter.com/smXF02yz1U — برنامج #تم (@TammTalkShow) ٢ أكتوبر ٢٠١٨